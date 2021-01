De basisscholen en de kinderopvang kunnen weer open. Dat staat in het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het demissionaire kabinet, melden ingewijden zaterdag na berichtgeving van de NOS.

Het kabinet, dat eerder deze week zinspeelde op heropening in de week van 8 februari, spreekt zondag over het advies in het Catshuis.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei vrijdag dat hij de kans "zeer groot" acht dat de opening van de basisscholen in de week van 8 februari gerealiseerd kan worden. Volgens de minister moet er "iets heel raars gebeuren" wil dat niet lukken.

Premier Mark Rutte zegt dat de heropening van de scholen, met name in het primaire onderwijs, de hoogste prioriteit heeft. Hij hoopt dinsdag meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen wanneer kunnen worden afgebouwd.

Alle onderwijsinstellingen en de kinderopvang zijn sinds de kerstvakantie gesloten. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs en de noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen.