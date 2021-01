Het RIVM heeft zaterdag 4.211 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat is opnieuw minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4.440).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Het gemiddelde aantal wordt langzaam steeds kleiner.

Verder zijn in het afgelopen etmaal 88 coronagerelateerde sterfgevallen gerapporteerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dat betekent niet dat deze mensen op dezelfde dag zijn overleden. Soms zit er vertraging tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Er zijn nu ook vertragingen bij het doorgeven van de testuitslagen vanwege wijzigingen in de beveiliging van de GGD-systemen. Er zijn aanpassingen nodig vanwege illegale handel in de privégegevens van burgers die in de coronasystemen staan. Twee personen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de datahandel.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 970.000 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen nadert de veertienduizend.