Het aantal vaccinatielocaties in Nederland wordt de komende weken uitgebreid van 26 naar 55. Rotterdam, Den Haag en Groningen krijgen bijvoorbeeld een tweede prikplek. Later komen er nog meer locaties.

Nu de vaccinatie van ouderen, verpleeghuismedewerkers en medisch personeel op gang komt, komen ook andere groepen aan de beurt om gevaccineerd te worden tegen COVID-19. Daarom worden nieuwe priklocaties geopend.

In Rotterdam wordt al gevaccineerd bij Rotterdam The Hague Airport en daar komt de monumentale Van Nellefabriek bij. Inwoners van Den Haag en omstreken kunnen binnenkort naar een voormalige vestiging van het HagaZiekenhuis. Er is op dit moment al een prikpost bij het stadion van ADO Den Haag, aan de andere kant van de stad. Groningen krijgt behalve MartiniPlaza ook een vaccinatielocatie in schaatshal Kardinge.

Veel nieuwe priklocaties komen in sporthallen. Zo worden maandag vaccinatieposten in sporthal Schelfhorst in Almelo en sporthal De Braak in Helmond in gebruik genomen. Ook in topsporthal SaZa in Doetinchem wordt vanaf komende week gevaccineerd. In Almere, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Spijkenisse worden sporthallen eveneens omgetoverd tot vaccinatielocaties.

In Hardenberg is de keus gevallen op een evenementenhal en in Sommelsdijk op een recreatiecentrum. In het Noord-Hollandse Middenmeer wordt een post opgebouwd op bedrijventerrein Agriport. In Utrecht wordt vanaf dinsdag de Jaarbeurs gebruikt.

Ook in Ede, Emmen en Sneek komen vaccinatielocaties. In sommige plaatsen hebben GGD's al wel besloten dat er een plek komt om mensen te vaccineren, maar moet de uiteindelijke locatie nog vastgesteld worden. Dat geldt voor Best, Culemborg, Dokkum, Drachten, Emmeloord, Franeker, Heerenveen, Koudum, Oosterwolde, Tiel en Valkenswaard.