Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie zegt zaterdag dat de politie extra alert is op ongeregeldheden rond demonstraties tegen de coronamaatregelen. Van Essen waarschuwt dat demonstraties kunnen worden 'gekaapt' door relschoppers.

"In het weekend hebben we niet alleen te maken met de avondklok, maar overdag ook met demonstraties die mogelijk gekaapt kunnen worden", zegt Van Essen.

Hij wil niet zeggen of hij zaterdag of zondag nieuwe ongeregeldheden verwacht. "Ik doe wel een oproep aan een ieder: houd je aan de maatregelen. We komen hier alleen maar gezamenlijk uit. Hoe strikter we ons aan de maatregelen houden, des te groter de kans dat we er eerder vanaf zijn", aldus Van Essen.

Demonstreren is een grondrecht, benadrukt de politiechef. "Mensen mogen hun ongenoegen uiten, mits ze zich tijdens manifestaties aan de maatregelen houden. Gemeenten kunnen voor demonstraties beperkingen opleggen, bijvoorbeeld door een maximumaantal bezoekers aan te houden of een plaats aan te wijzen."

Van Essen waarschuwt organisatoren van demonstraties. "Het risico op kapen is er. Dat is een zorg die erbij komt. Daar zijn we extra alert op. Mensen die zonder kwaad in de zin hun ongenoegen gaan uiten over de maatregelen, dat is gewoon te handelen."

Noodverordeningen op meerdere plekken

In verschillende gemeenten is dit weekeinde een noodverordening van kracht, uit angst voor nieuwe ongeregeldheden die samenhangen met de avondklok. De politie heeft op de plaatsen waar de maatregel van kracht is meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren.

In onder meer Apeldoorn, Venray en Meppel hebben de burgemeesters een noodverordening ingesteld vanwege aangekondigde rellen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft twee aangekondigde manifestaties in zijn stad op zondag verboden.

De politie blijft sociale media monitoren. De onrust op sociale media baart Van Essen zorgen: "Sociale media werken als een blaasbalgeffect en hebben een mobilisatiekracht. Dat had invloed op de omvang, de mate van geweld en de snelheid van de ongeregeldheden van afgelopen week. En het risico bij sociale media is het copycatgedrag."

Opruien via sociale media is strafbaar, benadrukt de korpschef.