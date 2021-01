Het RIVM heeft een belangrijke vaccinatierichtlijn voor verpleeghuizen aangepast, bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving van de NOS . De verpleeghuizen mogen voortaan al hun bewoners in één keer vaccineren.

De laatste weken was er kritiek op het vaccinatiebeleid in verpleeghuizen. In sommige zorginstellingen moesten bewoners die bij elkaar in de kamer of gang woonden langer op een vaccindosis wachten dan andere bewoners.

Dat kwam doordat zij deel uitmaakten van diverse vaccinatiedoelgroepen; hun leeftijdscategorie moest bijvoorbeeld nog aan de beurt komen. Huisartsen moesten vaak meermaals terugkeren bij één verpleeghuis om diverse bewoners te prikken.

Volgens de NOS is bij het gezondheidsinstituut sprake van "voortschrijdend inzicht". Voor ieder verpleeghuis moeten voortaan voldoende vaccins geregeld worden, afhankelijk van de hoeveelheid bewoners. Wie de vaccins gaat bestellen is nog onduidelijk.

Huisartsenvereniging LHV en brancheorganisatie Actiz spraken eerder in gesprek met de omroep hun ongenoegen uit over de situatie. Bewoners zouden vaccinaties hebben mislopen doordat zij bijvoorbeeld op papier geen bewoner waren van het verpleeghuis, en daardoor niet tot de vaccinatiedoelgroep behoorden.

Het RIVM verwacht alle bewoners van verpleeghuizen voor de lente te hebben ingeënt. Momenteel zijn onvoldoende vaccins beschikbaar om alle circa 185.000 inwoners in te enten, benadrukt het RIVM.