Op alle testlocaties van de GGD's wordt binnenkort een blaastest ingezet, de SpiroNose. In Amsterdam is de ademtest al in gebruik genomen. Dat schrijft de gemeente Amsterdam op de eigen website. Bij de blaastest weten inwoners binnen enkele minuten of zij momenteel niet besmet zijn met het coronavirus.

In de hoofdstad werd al getest met de blaastest en werd de test vanaf deze vrijdag officieel in gebruik genomen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de test betrouwbaar genoeg wordt geacht om deze ook in de rest van het land in te zetten. Het is niet duidelijk wanneer dat gebeurt.

Bij zeven op de tien personen kan de blaastest zekerheid bieden of zij niet besmet zijn met het coronavirus. Als een testuitslag onnauwkeurig blijkt, moet men daarna alsnog een normale PCR-test met wattenstaafje of LAMP-test afnemen. In de acht uur voorafgaand aan een blaastest mag geen alcohol gedronken worden.

De blaastest zou aanvankelijk in november al ingezet worden, maar volgens experts van het Outbreak Management Team (OMT) was meer onderzoek noodzakelijk. In een advies medio december schreven de deskundigen dat meer data nodig was over hoe het apparaat zou functioneren bij personen zonder klachten, en inwoners van boven de 25 jaar.

Het apparaat detecteert kleine deeltjes in de lucht die mensen uitademen. Zo is het apparaat eerder ingezet om astma en COPD te herkennen. De lucht die mensen met longaandoeningen uitademen, wijkt af van de lucht die anderen uitademen.

Doordat een test slechts enkele seconden duurt, kan de testcapaciteit nog verder worden opgeschroefd. Tevens blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Franciscus Gasthuis & Vlietland en de GGD dat de druk op de teststraten mogelijk sterk gaat dalen bij inzet van de test.