Bijna een week na de invoering van de avondklok heeft de politie in het hele land 11.582 boetes uitgedeeld, zegt korpschef Henk van Essen vrijdag tegen het ANP. Sinds de avondklok zaterdagavond werd ingevoerd zijn in het weekend al 5.959 bekeuringen uitgeschreven, gevolgd door 5.623 boetes in de dagen daarna tot en met vrijdagochtend 9.00 uur.

Vanaf maandag zijn er in totaal 347 arrestaties verricht voor opruiing, rellen en plunderen, waarvan 92 tussen donderdag 9.00 uur en vrijdag 9.00 uur.

"Sinds de invoering van de avondklok is de tijd van waarschuwen voorbij", aldus Van Essen. "Dat we de avondklok strikt handhaven zie je terug in de bekeuringen. We zijn strikt in de naleving, met een warm hart. Als de dienst van een ic-medewerker in het ziekenhuis uitgelopen is, dan knijpen we een oogje toe."

Van Essen blikt terug op wat hij een "ongekend intensieve week" noemt. "Demonstreren mag, maar molesteren niet. Je zag duidelijk dat het ongenoegen over de coronamaatregelen en de avondklok in veel plaatsen leidde tot rellen, vernielingen en plunderingen op een schaal die we decennialang niet gezien hebben in Nederland, zeker 25 tot 30 jaar geleden."

De korpschef vindt het ontoelaatbaar, maar ook "bizar" dat er de afgelopen dagen teststraten zijn vernield en ziekenhuizen belaagd. "Als je nou zo snel mogelijk van de beperkingen af wilt, is het noodzakelijk dat je de medewerkers van de gezondheidszorg hun werk laat doen. Dat is essentieel, alle maatregelen zijn bedacht vanuit gezondheidsperspectief. Als je daar op deze manier tegen in verzet komt, dan riskeer je dat de maatregelen langer duren. En dat is triest, want de meeste mensen houden zich wél aan de maatregelen.", aldus Van Essen.

Het overgrote deel van de relschoppers komt uit de directe omgeving, analyseert de korpschef. "Ze zijn hun eigen wijk aan het ruïneren."

Afgelopen drie avonden beheersbaar, maar nog wel onrust op sociale media

"De afgelopen drie avonden zijn beheersbaar verlopen", zegt Van Essen. "We zitten erbovenop en zijn met veel politiemensen op straat, blauwverven noem ik dat in jargon. En omdat de rellen in de lokale omgeving zijn, kunnen we straatcoaches inzetten, jeugdwerkers en buurtouders. Daardoor kunnen we groepsvorming voorkomen. Wat ook helpt is de maatschappelijke verontwaardiging, je bent bijna een paria als je deelneemt aan rellen."

Op sociale media is het nog onrustig. "Het 'toetsenbordactivisme' is nog veelvuldig aanwezig. We monitoren de sociale media. Als we zien dat mensen opruien tot rellen, worden ze meteen aangehouden. Dat leidt tot zware straffen", zegt Van Essen. "De mensen die dat doen zijn heel vaak jongeren. Wie gaat rellen of daartoe oproept, komt daar niet mee weg."