Een Braziliaanse coronavariant met drie zorgwekkende mutaties is recentelijk vastgesteld in Nederland, meldt het RIVM vrijdag. Donderdag werd al bekend dat een andere coronavariant uit Zuid-Amerika, met één zorgwekkende mutatie, was gesignaleerd in Brabant. Ook één Gelderlander blijkt dit type virus bij zich te dragen.

De zogeheten P1-virusstam is aangetroffen in Amsterdam, bij twee personen die recentelijk naar Brazilië waren afgereisd. De mutatie kwam aan het licht tijdens bron- en contactonderzoek. De virusvariant wordt normaliter vooral gesignaleerd rondom de afgelegen Braziliaanse miljoenenstad Manaus.

Het is niet duidelijk hoeveel personen in contact zijn geweest met de twee reizigers uit de regio van Amsterdam. Het RIVM meldt dat nader onderzoek uitgevoerd wordt. De personen in Brabant die in aanraking kwamen met de andere Braziliaanse coronavariant, de zogenoemde P2-virusstam, zijn recentelijk niet in het Zuid-Amerikaanse land geweest. De GGD onderzoekt hoe zij het virus hebben opgelopen.

Experts maken zich zorgen om de coronavarianten in Zuid-Amerika, omdat de virusmutaties overeenkomsten tonen met de Zuid-Afrikaanse variant. Ze zijn mogelijk besmettelijker en ten minste twee vaccins lijken minder bescherming te bieden dan aanvankelijk verwacht tegen de mutaties. De vaccins worden alsnog effectief geacht.

Het kabinet besloot medio januari op advies van de experts een vliegverbod naar het werelddeel in te stellen, om verdere verspreiding van de mutaties te voorkomen. Dat vliegverbod ging deze week van kracht, maar de coronavarianten zijn eerder deze maand al aangetroffen.

'Uitbraak van Braziliaanse variant in Europa is vrij zeldzaam'

Een uitbraak van een Braziliaanse variant is in Europa nog vrij zeldzaam, schreef het NRC donderdag. In Nederland maken experts zich momenteel vooral zorgen over de Britse virusmutatie, die besmettelijker is dan het coronavirus. Momenteel zou ruim een op de drie Nederlanders die positief test besmet zijn geraakt met de Britse coronavariant, in februari loopt dat aandeel waarschijnlijk verder op naar de helft.

Experts van het OMT verwachten dat door de aanwezigheid van virusmutaties de druk op het gezondheidssysteem opnieuw zal toenemen, met meer opnames en sterfgevallen tot gevolg. Een derde coronagolf werd al eerder "onafwendbaar" genoemd.