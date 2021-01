De verdachte goederen die vrijdagochtend zijn aangetroffen bij een teststraat in Hilversum, blijken brandbaar te zijn. Aan de objecten was een stuk vuurwerk vastgemaakt, laat de politie vrijdag weten. Om wat voor brandbare goederen het precies gaat, wil de politie in het belang van het onderzoek niet bekendmaken.

Vanwege de verdachte goederen moesten de teststraat en het gebied eromheen ontruimd worden. Het vuurwerk is op een andere, nog niet bekende locatie tot ontploffing gebracht.

Om de GGD-medewerkers te beschermen, werd in de ochtenduren al besloten die dag geen coronatests meer af te nemen op de locatie. Mensen die een afspraak hadden, zijn opnieuw ingepland bij een teststraat in Huizen.

De politie hoopt dat getuigen voor vrijdag 9.50 uur iets verdachts hebben gezien. "Denk bijvoorbeeld aan een of meerdere mensen die zich opvallend gedroegen, de omgeving verkenden of plots weggerend zijn."