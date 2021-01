Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 4.438 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er iets minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4.622).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Het RIVM meldt vrijdag ook 58 coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze personen allemaal in het afgelopen etmaal zijn overleden. Er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Donderdag werden 85 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, eerder deze week ging het dagelijks om 40 tot 90 sterfgevallen.

Gemiddelden van de afgelopen week Vrijdag 29 januari: 4.622

Donderdag 28 januari: 4.813

Woensdag 27 januari: 4.967

Dinsdag 26 januari: 5.085

Maandag 25 januari: 5.132

Zondag 24 januari: 5.231

Zaterdag 23 januari: 5.330

Aantal dagelijkse positieve tests

Vertraging bij GGD door aanpassing IT-systeem

Koepel GGD GHOR Nederland schrijft vrijdag op de eigen website dat de systemen beter beveiligd gaan worden. Dat kan echter leiden tot vertraging bij het bron- en contactonderzoek en het doorgeven van testuitslagen. Maandag bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat miljoenen privégegevens van Nederlanders uit de systemen van de GGD's illegaal zijn verhandeld.

Volgens een woordvoerder van het RIVM leidt de technische operatie bij de GGD niet tot vertraging bij het melden van positieve tests bij het instituut. In de afgelopen week meldde het instituut consequent vier- tot vijfduizend positieve tests per dag.

Johnson & Johnson-vaccin beschermt voor 66 procent tegen COVID-19

Vrijdag meldde farmaceut Johnson & Johnson dat het Janssen-vaccin voor 66 procent effectief is tegen COVID-19. Bij de Zuid-Afrikaanse variant van het virus zou het beschermingsniveau dalen naar 57 procent. Het vaccin is op 43.783 deelnemers getest.

Nederland heeft ruim 11,3 miljoen doses besteld. Als alles meezit, zouden de eerste doses in maart geleverd worden. Nederland krijgt in eerste instantie drie miljoen doses waarmee verschillende groepen worden ingeënt. Bij dit vaccin is één dosis nodig.

Donderdag meldden farmaceuten Pfizer en BioNTech dat hun vaccin voldoende bescherming biedt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavariant. Eerder deze week bracht farmaceut Moderna een soortgelijk bericht naar buiten. Diverse experts en de Nederlandse medicijnwaakhond gingen er al van uit dat de vaccins niet minder goed werken bij een besmetting met een van de mutaties.