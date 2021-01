Het coronavaccin dat door farmaceut Janssen uit Leiden is ontwikkeld, biedt 66 procent bescherming tegen COVID-19, meldt moederbedrijf Johnson & Johnson vrijdag op basis van de proeven. Nederland heeft 11,3 miljoen doses besteld.

Het percentage is flink lager dan bij de al goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die bieden volgens proeven ongeveer 90 procent bescherming.

Uit proeven in de Verenigde Staten kwam naar voren dat het vaccin voor 72 procent effectief was. Uit de wereldwijde testen, waarbij het vaccin ook op meerdere varianten werd geprobeerd, bleek het vaccin 66 procent bescherming te bieden.

In Zuid-Afrika, waar een zorgwekkende variant van het virus circuleert (ook wel de Zuid-Afrikaanse variant of mutatie genoemd) was het beschermingsniveau van het Janssen-vaccin 57 procent. Aan de klinische proeven deden in totaal 43.783 deelnemers mee.

Als alles meezit, komt het vaccin in maart beschikbaar. Nederland krijgt in eerste instantie drie miljoen doses waarmee verschillende groepen worden ingeënt. Bij dit vaccin is één dosis nodig.