De Europese Unie heeft vrijdag in samenspraak met AstraZeneca het contract met de farmaceut over de levering van vaccins openbaar gemaakt. Delen van de in augustus getekende overeenkomst zijn zwartgelakt.

De Europese Commissie meldt dat ze blij is dat het bedrijf transparant wil zijn. Volgens de EC is duidelijkheid over de doeltreffendheid en veiligheid in het belang van de Europese burger en komt dat het vertrouwen in de vaccins ten goede.

De EU en de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca zijn al een week in een hevige strijd verwikkeld, omdat de vaccinmaker bekendmaakte vanwege productieproblemen in eerste instantie slechts 31 miljoen in plaats van 80 miljoen doses te kunnen leveren aan EU-lidstaten.

De EU sloot op 27 augustus augustus een overeenkomst met AstraZeneca voor in totaal 300 miljoen doses, met een optie op nog eens 100 miljoen doses, die gelijkmatig over de lidstaten worden verdeeld.

Het contract stelt de 27 EU-landen ook in staat om hun vaccins aan lage- en middeninkomenslanden te doneren of deze aan andere Europese landen te geven.

EU rekent op 80 miljoen doses op korte termijn

De EU rekent er nog altijd op dat AstraZeneca in het eerste kwartaal 80 miljoen doses levert. Dit is volgens Brussel ook vastgelegd in het contract met de farmaceut.

De fabrikant hield zich naar eigen zeggen aan de afspraken met de EU, ondanks de vertraagde levering. AstraZeneca beloofde namelijk alleen zich "in te spannen" voor de levering, zei topman Pascal Soriot eerder deze week.

Beide partijen stemden in met de openbaarmaking van het contract. Als de EU of de fabrikant dat op eigen houtje doet, zou dat op contractbreuk neerkomen.

De EC zegt dat ze in de toekomst meer contracten met fabrikanten openbaar wil maken. Eerder stemde vaccinmaker CureVac er al mee in om het contract met de EU over vaccinlevering te publiceren.