Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) belooft dat de achterstanden in het vaccinatieprogramma binnen een maand zijn ingehaald. Hij baalt ervan dat Nederland onderaan bungelt in de Europese Unie als het gaat om de vaccinatiesnelheid, zegt hij vrijdag in het AD.

"In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan er binnenkomt. Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn, we trekken ons been écht bij", aldus de minister in de krant. Dit heeft wel gevolgen voor vaccinaties op een later moment. "In de achtste week weten we nu al, gezien de planning, dat de voorraad zo klein is dat je ternauwernood kunt prikken wat er de week daarna in de agenda staat."

De Tweede Kamer is kritisch op de snelheid waarmee Nederlanders worden gevaccineerd. Ons land staat momenteel bijna onderaan op de lijst met alle Europese landen: alleen Bulgarije doet het slechter. In Nederland is ongeveer een op de honderd inwoners ingeënt. Het kleine Malta voert de lijst aan: daar zijn ruim vier op de honderd bewoners al gevaccineerd. Nederland was op 6 januari bovendien het laatste EU-land dat begon met vaccineren.

Volgens De Jonge is het belangrijk niet in alle haast de hele voorraad beschikbare vaccins toe te dienen. "We moeten wel zorgen dat we over een tijdje ook nog genoeg op voorraad hebben om de ingeplande prikken te kunnen garanderen. Dat is telkens een moeilijke afweging om te maken", aldus De Jonge. "Het gaat maar om één ding: komen er voldoende vaccins binnen? Dat bepaalt het tempo van de vaccinatie."

EMA komt met advies over AstraZeneca

Vrijdag komt het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) met een beoordeling van het coronavaccin AZD1222 van farmaceut AstraZeneca en de University of Oxford. Bij een positieve beoordeling hoeft alleen nog de Europese Commissie groen licht te geven, voordat het als derde vaccin in de EU op de markt komt, na dat van Pfizer/BioNTech en dat van Moderna.

Er was de afgelopen week veel gedoe tussen de EU en farmaceut AstraZeneca, die voor eind maart slechts 31 miljoen doses kan leveren aan de EU, in plaats van de beloofde 80 miljoen. Nederland krijgt nu slechts 4,5 miljoen doses, terwijl er 11,6 miljoen waren toegezegd. Ook zijn er in Duitsland twijfels over de werkzaamheid van het vaccin onder 65-plussers, terwijl Nederland juist van plan was om de oudere doelgroepen in te enten met het AstraZeneca-vaccin.