Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin AZD1222 van farmaceut AstraZeneca en de University of Oxford vrijdag positief beoordeeld. Na dat van Pfizer/BioNTech en dat van Moderna is dit zeer waarschijnlijk het derde vaccin dat in gebruik wordt genomen in de Europese Unie.

Alleen de Europese Commissie moet nu nog beslissen over de toelating van het vaccin. Dit lijkt een formailiteit.

Het EMA adviseert om te vaccineren met twee volledige doses van het AstraZeneca-vaccin. De tweede dosis moet vier tot twaalf weken na de eerste doses worden gegeven. Volgens het EMA heeft dit vaccin een effectiviteit van 60 procent.

Eerder suggereerde AstraZeneca dat hun vaccin mogelijk voor 90 procent effectief is, wanneer je eerst een halve dosis krijgt en daarna een volledige dosis. Hier zijn volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat in de EMA zit, geen aanwijzingen toe.

Dit betekent dat van de honderd mensen die zonder het vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog veertig personen ziek worden. Het is wel mogelijk dat deze veertig personen minder erg ziek worden, dan ze zonder vaccinatie zouden zijn geweest.

Onduidelijkheid over effectiviteit bij ouderen

Volgens het Duitse vaccinatiecomité STIKO van het Robert Koch-Institut, het equivalent van het Nederlandse RIVM, is het onduidelijk of het middel voldoende werkt bij 65-plussers. Het land raadt daarom aan om het middel alleen toe te dienen bij mensen die jonger dan 65 jaar zijn.

Het EMA schrijft hier echter over dat er niet genoeg 55-plussers aan het vaccinonderzoek van AstraZeneca deelnamen om te kunnen zeggen hoe effectief het vaccin in deze groep is. Het EMA verwacht wel dat het vaccin deze groep in ieder geval deels beschermt. Daarnaast is volgens het EMA wel bewezen dat het AstraZeneca-vaccin veilig is voor 55-plussers.

De Nederlandse Gezondheidsraad komt binnenkort ook nog met een advies over het gebruik van het coronavaccin. Nederland wil op dit moment dit vaccin vooral gaan inzetten bij volwassenen die jonger zijn dan zestig jaar.

Nederland is van plan om met het AstraZeneca-vaccin mensen van onder de zestig jaar met medische klachten, wijkverpleegkundigen, medewerkers van instellingen voor gehandicaptenzorg en ggz-medewerkers en -cliënten in te enten.

Vanaf mei zouden ook volwassenen (tot zestig jaar) zonder medische indicatie het vaccin van AstraZeneca krijgen.

112 Hoe het AstraZeneca-vaccin door een voorsprong zo snel af kon zijn

Ruzie over vertraagde levering

AstraZeneca en de EU zijn sinds afgelopen week verwikkeld in een ruzie vanwege de vertraging die de farmaceut heeft opgelopen.

De EU heeft voor dit jaar ruim 300 miljoen doses van het coronavaccin van AstraZeneca besteld, met een optie voor 100 miljoen extra doses. Voor eind maart zou het bedrijf de eerste 80 miljoen doses leveren, maar tot ongenoegen van de EU stelde AstraZeneca dat aantal vorige week bij naar 31 miljoen doses. Productieproblemen bij een fabriek in België zijn hier debet aan, beweerde AstraZeneca.

De EU koestert wantrouwen tegen het bedrijf en twijfelt of het eerlijk is over de levering, of dat het mogelijk aan andere landen levert ten koste van Europa. AstraZeneca-topman Pascal Soriot ontkent dit stellig en benadrukt dat de EU pas laat besliste over het contract. Hierdoor was er te weinig tijd om de productieproblemen op te lossen.

Nederland ontvangt in totaal 11,6 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. Dat niet de verwachte hoeveelheid vaccins geleverd worden in het eerste kwartaal, is opnieuw een domper voor Nederland, dat met vaccineren fors achterloopt op de rest van de EU. Een woordvoerder van de farmaceut kan niet ingaan op de hoeveelheid vaccindoses waarop Nederland in het eerste kwartaal kan rekenen.

Het Verenigd Koninkrijk keurde het vaccin van AstraZeneca in december als eerste land goed.