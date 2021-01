In 2020 zijn in Nederland 169.000 mensen overleden, ongeveer 15.000 meer dan vooraf werd verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De oversterfte was volgens het CBS het hoogst tijdens de eerste en tweede golf van het coronavirus en tijdens de hittegolf in de zomer.

De oversterfte ligt een stuk hoger dan in jaren met een grote griepuitbraak, zoals in 2015 en 2018. In 2015 overleden er ongeveer 5.400 mensen meer dan verwacht en in 2018 lag de oversterfte op 2.500.

In het oosten van Noord-Brabant en Limburg was de oversterfte het hoogst. Ook in de Zaanstreek, Flevoland en de regio rond Rotterdam was de oversterfte hoger in vergelijking met andere delen van het land. In Friesland en Groningen was de oversterfte het laagst met minder dan 2 procent in vergelijking met de verwachting.

In 2020 overleden ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De meeste vrouwen die overleden, ruim 50.000, waren ouder dan 80 jaar, tegenover nog geen 30.000 onder de 80 jaar. De meeste mannen die stierven waren jonger dan 80 jaar oud, al is het verschil minimaal. In beide gevallen gaat het om ruim 40.000 doden.

Oversterfte ook vorige week hoog

In de derde week van 2021, van 18 tot en met 24 januari, overleden 450 meer mensen dan verwacht voor deze periode. In totaal stierven naar schatting 3.800 mensen, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de oversterfte in vergelijking met vorige week iets is afgenomen, toen was de oversterfte 500, is het aantal overlijdens nog altijd groter dan normaal.

De oversterfte in Nederland is al sinds week 39 van 2020 hoger dan verwacht en valt samen met de tweede golf van het coronavirus. Tot nu toe stierven tijdens de huidige golf bijna 64.000 mensen, ruim 9.300 meer dan gebruikelijk voor deze periode.

Het sterftecijfer per leeftijdsgroep was in week 3 ongeveer gelijk aan dat van een week eerder. De meeste sterfgevallen waren onder 65-plussers: 3.400.

Volgens het CBS overleden 1.500 mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. Het aantal sterfgevallen onder Wlz-zorggebruikers is al een aantal weken aan het afnemen.

Het CBS baseert zich voor de oversterftecijfers op data van eerdere jaren en demografische trends. Het statistiekbureau heeft bij de cijfers van vrijdag nog geen inzicht in de doodsoorzaken. Die informatie komt later beschikbaar.