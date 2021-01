Het coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Novavax beschermt bij negen op de tien mensen tegen COVID-19, stelt het bedrijf op basis van een klinische test in het Verenigd Koninkrijk. Het middel zou bijna net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus, beweert het bedrijf op basis van de recentste onderzoeksresultaten.

Bij de proef werden 15.000 mensen tussen 18 en 84 jaar betrokken. De resultaten worden naar verwachting gebruikt bij de aanvraag voor goedkeuring van het vaccin in het Verenigd Koninkrijk, de EU-lidstaten en andere landen.

De Britse premier Boris Johnson sprak op Twitter van goed nieuws. De vaccins worden na goedkeuring volgens hem geproduceerd in een fabriek in Teesside in het noordoosten van Engeland. Het VK heeft 60 miljoen doses besteld.

Uit een andere test in Zuid-Afrika, uitgevoerd onder 4.400 mensen, kwamen mindere resultaten. Daar werkte het middel maar bij de helft van de proefpersonen. Meer dan 90 procent van de deelnemers had de Zuid-Afrikaanse variant, die mogelijk ook besmettelijker is. De leider van het onderzoek is evenwel positief over de werkzaamheid van het middel tegen die mutatie.

De Europese Commissie meldde vorige maand dicht bij de aankoop van 100 miljoen doses van het Novavax-vaccin te zijn, met een optie op nog eens zoveel. Het is een van de acht vaccins waar de EU en dus ook Nederland op inzet.

Vaccins die al in gebruik zijn, die van Moderna en Pfizer/BioNTech, hebben een effectiviteit van meer dan 90 procent.