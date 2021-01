Een virusmutatie die in Brazilië circuleert is ook in Nederland aangetroffen, bevestigt het RIVM donderdag aan NU.nl na berichtgeving door NRC. Het gaat om een virusmutatie die mogelijk besmettelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus.

Het Outbreak Management Team schreef in een recentelijk advies aan het kabinet dat nog veel onduidelijk is over de Zuid-Amerikaanse coronavarianten. Desondanks werd op advies van de experts een vliegverbod naar het werelddeel ingesteld, om verdere verspreiding van de mutaties te voorkomen.

De mutatie die in Brabant is aangetroffen kwam aan het licht tijdens de zogeheten kiemsurveillance. Het RIVM test wekelijks steekproefsgewijs bloedmonsters van positief geteste personen, waarbij de genetische aanleg onder de loep wordt genomen.

De Braziliaanse variant zou in de tweede week van januari zijn aangetroffen in een bloedmonster van een persoon binnen een zorginstelling in Noord-Brabant. De regionale GGD is een bron- en contactonderzoek gestart. Het is niet duidelijk hoeveel besmettingen al hebben plaatsgevonden.

RIVM: 'Het gaat niet om de virusmutatie in Manaus'

Een woordvoerder van het instituut bevestigt dat het niet om de mutatie gaat die de Braziliaanse miljoenenstad Manaus in zijn greep heeft. Het zou gaan om een variant die voornamelijk gesignaleerd werd in Rio de Janeiro. De mutatie zou enkele overeenkomsten hebben met de Zuid-Afrikaanse variant. De angst is dat deze varianten ervoor gaan zorgen dat mensen vaker voor een tweede keer geïnfecteerd raken met het coronavirus.

Een uitbraak van een Braziliaanse variant is in Europa nog vrij zeldzaam, schrijft NRC. In Nederland maken experts zich momenteel vooral zorgen over de Britse virusmutatie, die besmettelijker is dan het coronavirus. Momenteel zou ruim een op de drie Nederlanders die positief test besmet zijn geraakt met de Britse coronavariant, in februari loopt dat aandeel waarschijnlijk verder op naar de helft.

Experts van het OMT verwachten dat door de aanwezigheid van virusmutaties de druk op het gezondheidssysteem opnieuw zal toenemen, met meer opnames en sterfgevallen tot gevolg. Een derde coronagolf werd al eerder "onafwendbaar" genoemd.