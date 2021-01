Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een strenger standpunt ingenomen over de tijd die mag verstrijken tussen de eerste en tweede prik met het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. In de bijgewerkte versie van de bijsluiter wordt nu expliciet aangeraden de tweede dosis na drie weken toe te dienen. Nederland en diverse andere landen hebben onlangs juist besloten het interval tussen de twee injecties op te rekken tot zes weken.

In de eerdere versie stond dat "tenminste 21 dagen" moeten zitten tussen de twee injecties die nodig zijn voor een adequate bescherming tegen COVID-19. Nu staat er "3 weken". Ook de fabrikant zelf raadt een interval van drie weken aan.

Door meer tijd te laten tussen de twee prikken, kunnen in dezelfde tijd meer mensen een eerste keer worden ingeënt. In Nederland stelden het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad in een gezamenlijk advies dat zij zich "kunnen voorstellen dat het uitstellen van de tweede vaccinatie met maximaal drie weken voordeel kan opleveren".

Het oprekken van de termijn tot zes weken zou volgens voorstanders verantwoord zijn, omdat deelnemers van het klinisch onderzoek hun tweede dosis 19 tot 42 dagen na de eerste kregen. Daar plaatst EMA nu een belangrijke kanttekening bij: 93,1 procent van de proefpersonen kreeg de tweede prik 19 tot 23 dagen na de eerste. Slechts een kleine minderheid kreeg de prik later.

Pfizer-vaccin ook effectief tegen virusmutaties

Donderdag meldde farmaceuten Pfizer en BioNTech dat hun vaccin ook bescherming tegen COVID-19 biedt bij een besmetting met de Britse of Zuid-Afrikaanse variant. In onderzoeken zijn "kleine verschillen" waargenomen, maar die blijken niet significant genoeg om de effectiviteit van het middel aan te tasten. Eerder deze week bracht vaccinfabrikant Moderna een soortgelijk bericht naar buiten.

Diverse experts en de Nederlandse medicijnwaakhond gingen er al van uit dat de vaccins niet minder goed werken bij een besmetting met een van de mutaties.