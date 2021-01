Een vrouw uit de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland is tijdens de grootschalige testoperatie per ongeluk gevaccineerd in plaats van getest, bevestigt de regionale GGD donderdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving door Rijnmond.

De vrouw zou de afspraakbevestiging niet goed hebben doorgenomen, en was in de veronderstelling dat zij gevaccineerd zou worden. Eenmaal ter plaatse werden haar gegevens niet goed geverifieerd, waardoor zij daadwerkelijk naar de prikstraat werd gedirigeerd, in plaats van de teststraat.

Normaliter zou de vrouw na aankomst haar afspraakbevestiging hebben moeten tonen. Die was zij echter vergeten. Het systeem waarmee online de afspraak geverifieerd kon worden bleek op dat moment traag te zijn, waarna de baliemedewerker de vrouw doorstuurde om "tijd te winnen", citeert Rijnmond.

Na de vaccinatie zou opnieuw naar de gegevens gekeken worden. Dat gebeurde, waarna de fout aan het licht kwam. Bij de vrouw is daarna direct een gezondheidscheck uitgevoerd door een arts. Net als alle andere gevaccineerden zal zij op een later moment een tweede dosis van het vaccin ontvangen.

Volgens de GGD maakt de vrouw het goed. In gesprek met de regionale omroep laat de GGD weten "geschrokken" te zijn van het voorval. "Het laat zien hoe belangrijk het is dat alle stappen zorgvuldig genomen worden."

Lansingerland riep zijn bijna 63.000 inwoners van twee jaar of ouder op 11 januari op mee te doen aan een diepgaand onderzoek, nadat 46 personen in de gemeente positief waren getest op de Britse coronavariant. Het was voor het eerst dat een dergelijk grootschalige testoperatie plaatsvond in het land. Er bleek geen grote verspreiding van de Britse variant in de gemeente.