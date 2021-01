Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vorige week dat alle vaccins die Nederland heeft gekregen al in een bovenarm zitten of staan ingepland om ingeprikt te worden. Maar wie hebben al een vaccin gekregen?

Nederland heeft op dit moment in totaal zo'n 750.000 coronavaccins geleverd gekregen. Hiermee kunnen zo'n 375.000 mensen worden ingeënt tegen COVID-19. Je hebt namelijk twee vaccins nodig om goed beschermd te zijn.

Zoveel vaccins zitten inmiddels in een arm

Op 28 januari zaten er 203.450 vaccins in een bovenarm. Wie hebben deze vaccins gekregen?

Ziekenhuizen

Als eerste waren de mensen die op de spoedeisende hulp, op de ambulance en op de COVID-19-afdelingen in de ziekenhuizen werken aan de beurt. Deze groep heeft zijn eerste vaccinatie nu gehad. Dit gaat om ongeveer 40.000 mensen. Ziekenhuizen vaccineren op dit moment ook huisartsen. Er worden nu ongeveer zesduizend huisartsen ingeënt.

GGD

Daarnaast hadden begin deze week 106.000 verpleeghuismedewerkers hun eerste vaccin toegediend gekregen bij een vaccinatielocatie van de GGD. De GGD is ook begonnen met het vaccineren van negentigplussers die in staat zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Hoeveel mensen uit deze groep zijn ingeënt, weten we nog niet.

Instellingen

Verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten zijn sinds vorige week aan het vaccineren. Zij hebben, volgens de laatste cijfers, bijna zeventienduizend personen ingeënt.

Hoeveel vaccins zijn er tot nu toe toegediend?

Dit is er ingepland

Het is onduidelijk voor hoeveel vaccins er precies een afspraak is ingepland. We weten dat er van de 750.000 vaccins die Nederland heeft binnengekregen, zeker 510.000 zijn gebruikt of ingepland.

Het is bekend dat er 408.000 vaccinafspraken zijn gemaakt voor 204.000 verpleeghuismedewerkers. Een groot gedeelte van deze groep heeft nu zijn eerste prik gehad. Sinds deze week wordt ook de tweede dosis gegeven.

We weten ook dat er 80.000 vaccins gereserveerd zijn voor de acute ziekenhuiszorg. De helft van deze vaccins is dus al gezet. Deze week is ook in het ziekenhuis begonnen met het geven van de tweede dosis. Ook hebben ongeveer zesduizend huisartsen in het ziekenhuis een eerste dosis gehad, of een afspraak staan.

Daarnaast heeft dus een deel van de verpleeghuisbewoners, bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiswonende negentigplussers hun eerste prik gehad, of hiervoor een afspraak staan.

Dit komt er nog aan

Op dit moment zijn er niet voldoende vaccins in voorraad om iedereen die nu in aanmerking komt voor vaccinatie twee doses te geven. Voor al deze groepen samen heb je ruim 900.000 vaccins nodig.

We zouden dus een probleem hebben als er vanaf morgen geen enkel coronavaccin Nederland meer binnenkomt. Maar dit is niet het geval. Alleen volgende week al komen er naar verwachting zo'n 160.000 nieuwe Pfizer-vaccins binnen.