Het vaccinatiecomité STIKO van het Duitse Robert Koch-Insti­tut, de tegenhanger van het Nederlandse RIVM, adviseert 65-plussers het coronavaccin van AstraZeneca niet toe te dienen. Er zou te weinig informatie zijn om goed te beoordelen hoe effectief het vaccin bij ouderen is.

Eerder bleek uit testen dat het AstraZeneca-vaccin een gemiddelde effectiviteit van 70 procent had. Dat steeg later naar 90 procent, afhankelijk van de dosering.

In het Verenigd Koninkrijk is het vaccin al goedgekeurd. De Europese Unie heeft 400 miljoen doses gereserveerd. De komende tijd worden echter, door een vertraging in productie, minder vaccins geleverd dan was afgesproken.

De gemoederen in Brussel liepen hoog op, omdat AstraZeneca-topman Pascal Soriot naar eigen zeggen niet heeft beloofd de afgesproken honderden miljoenen doses tijdig te leveren, maar daar slechts zijn best voor te doen.

Woensdagavond vonden er opnieuw gesprekken tussen de AstraZeneca-topman en de EU plaats.