De vijfde avond waarop de avondklok van kracht was, is woensdag rustig verlopen. De politie meldt donderdag dat in totaal 51 mensen zijn opgepakt, "van wie een groot deel voor online opruiing".

Het gaat om mensen die online opriepen tot geweld of rellen. "Een man of twintig is door ons hiervoor aangehouden."

Lokaal zijn er wel incidenten geweest. Zo is in Amsterdam een vuurwerkbom onder een geparkeerde politieauto ontploft. "Op het moment van ontploffing zat er niemand in. Het voertuig liep schade op."

In Leiden zijn drie tieners van vijftien en zestien jaar oud opgepakt omdat ze nitraten en wasbenzine op zak hadden. In Den Bosch is een negentienjarige man opgepakt nadat hij een steen naar een politiebus gooide. In het Gelderse Bemmel werd een minderjarige opgepakt wegens het vernielen van een boa-auto.

"In onder meer Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Groningen waren woensdagavond nog enkele groepen op straat te zien", aldus de politie. Deze mensen zijn aangesproken door agenten. Ook zijn buurtvaders en buurtmoeders ingezet om onrust te voorkomen.

Meerdere bij de rellen betrokken personen zijn al berecht via het snelrecht. Bij rechtbanken in Den Haag, Middelburg en Breda zijn woensdag cel- en taakstraffen opgelegd wegens bijvoorbeeld geweldsdelicten en/of opruiing.