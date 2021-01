Het internationale team dat in China de herkomst van het coronavirus onderzoekt, heeft de verplichte quarantaineperiode van twee weken erop zitten. Volgens meerdere media hebben de onderzoekers van VN-gezondheidsorganisatie WHO hun hotelkamers donderdagochtend (Nederlandse tijd) verlaten.

Onder hen is de Nederlandse viroloog Marion Koopman. De groep heeft de afgelopen weken vanuit de hotelkamers al zoveel mogelijk voorbereidend werk gedaan.

"We hebben zeer uitgebreid doorgesproken wat de vorderingen waren van de studies die in juni en in de afgelopen maanden zijn gestart. Daar gaan we de komende weken dieper op in als we face-to-facemeetings hebben", zei Koopmans eerder.

De onderzoekers kwamen donderdag uit het hotel en vertrokken met een bus. Met aanwezige journalisten is toen niet gesproken.

Britse onderzoeker Peter Daszak heeft via Twitter foto's van zijn hotelkamer in Wuhan verspreid. "Beetje verdrietig dat ik afscheid moet nemen van mijn 'sportzaal' en mijn 'kantoor', waar ik de afgelopen twee weken zat (hint: het is allemaal in dezelfde kamer)." Daar voegt hij aan toe dat de dagen door de grote hoeveelheid werk voorbij zijn gevlogen.

Koopmans: 'We hebben een ruwe planning'

Het is nog onduidelijk hoeveel Chinese experts de onderzoekers kunnen spreken en welke locaties ze kunnen bezoeken. Dat hangt volgens Koopmans af van aangescherpte quarantaineregels vanwege de recente uitbraak in de Chinese provincie Hebei. "We hebben een ruwe planning, gezien de aard van het werk is die niet per dag te geven", aldus de viroloog.

Het coronavirus werd in 2019 vastgesteld in Wuhan. Politiek gezien ligt het onderzoek gevoelig. De Verenigde Staten hebben de Chinese autoriteiten eerder verweten niet transparant te zijn geweest over de eerste uitbraak. Ook Australië hamerde op een internationaal onderzoek.

De WHO heeft eerder gemeld dat het onderzoek zich niet richt op het aanwijzen van een schuldige, maar dat vooral bedoeld is om toekomstige pandemieën te voorkomen.

Het team van de WHO werd aanvankelijk de toegang tot China geweigerd, maar kon twee weken later toch richting het land vertrekken.