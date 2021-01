Vaccinfabrikant AstraZeneca heeft ook woensdagavond geen helderheid verschaft over de levering van de coronavaccins die de Europese Unie (EU) heeft besteld, zegt de Europese Commissie. Wel was de toon van het nieuwe overleg om de ruzie over de aangekondigde vertraging op te lossen "constructief".

De EU en AstraZeneaca hebben eind vorig jaar een contract getekend waarin werd gerept van een eerste levering van 80 miljoen vaccins, maar dit worden er vanwege 'leveringsproblemen' vooralsnog slechts 31 miljoen. Hierdoor kunnen miljoenen Europeanen lang niet zo snel ingeënt worden als verwacht.

"We betreuren het aanhoudende gebrek aan duidelijkheid over de leveringsplanning", twittert Eurocommissaris Stella Kyriakides. De commissie vraagt "een helder plan van AstraZeneca voor de snelle levering van de hoeveelheid vaccins die we hebben gereserveerd voor het eerste kwartaal" van dit jaar.

Brussel wil "samenwerken met het bedrijf om oplossingen te vinden" voor de productieproblemen waarop het zegt te zijn gestuit.

Betoog CEO AstraZeneca valt verkeerd

Kyriakides en vertegenwoordigers van de EU-landen spraken woensdagavond opnieuw met AstraZeneca-topman Pascal Soriot over het conflict waarin de vaccinfabrikant en -klant zijn verwikkeld. Aanvankelijk zegde Soriot af, maar daarvan kwam hij in de loop van de dag terug.

De gemoederen in Brussel waren intussen hoog opgelopen. Het betoog van de CEO dat AstraZeneca niet heeft beloofd om de afgesproken honderden miljoenen doses tijdig te leveren, maar slechts om daarvoor zijn best te doen, viel verkeerd.