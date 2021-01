Het dodental als gevolg van de coronapandemie is in Noord- en Zuid-Amerika de miljoen gepasseerd, meldt WHO-directeur Carissa Etienne. Momenteel zijn er vooral zorgen over de situatie in Brazilië en Mexico, aldus de gezondheidsexpert.

In vrijwel alle Braziliaanse staten zou ongeveer driekwart van alle bedden op de intensive care (ic) bezet zijn. Het merendeel wordt gebruikt om coronapatiënten te behandelen. Het gezondheidssysteem in het land met bijna negen miljoen besmettingen staat al maanden onder torenhoge druk.

In Manaus zou het gezondheidssysteem zijn ingestort, meldde Bloomberg vorige week. De afgelegen miljoenenstad kampt al sinds begin januari met een tekort aan zuurstof en andere medische materialen om patiënten te behandelen. Artsen spraken van "verstikkingskamers", waarin zorgmedewerkers met handmatige beademingsapparatuur hun patiënten in leven proberen te houden.

Venezuela doneerde medio januari zo'n 132.000 liter zuurstof. Volgens zuurstofleverancier White Martins hielp dat slechts enkele ziekenhuizen één dag vooruit: op dagelijkse basis zou Manaus zo'n 70 miljoen liter zuurstof nodig hebben.

Bovenop de crisis komt de recent ontdekte Braziliaanse coronavariant. Die zou besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus en mogelijk deels ontsnappen aan de afweer die mensen na een eerdere besmetting met de originele variant hebben opgebouwd. Portugal besloot woensdag het vliegverkeer met Brazilië stil te leggen, mede uit angst voor de virusmutatie.

Nederland ging al eerder over tot een vliegverbod; vanaf deze week is geen enkel vliegtuig uit Zuid-Amerika meer welkom, om verdere verspreiding van de virusmutatie te voorkomen.

Aantal besmettingen in meerdere Mexicaanse provincies verdrievoudigd

Ook in vrijwel alle Mexicaanse en enkele Amerikaanse staten is de situatie in ziekenhuizen precair, meldt Etienne. Vier op de vijf ic-bedden zouden bezet zijn door coronapatiënten.

De toestroom van patiënten in Mexico zal voorlopig niet vertragen. Volgens de WHO-directeur is in diverse provincies de hoeveelheid besmettingen de laatste weken verdrievoudigd. "De druk op de ziekenhuizen groeit", aldus Etienne. Ook het dodental kan sneller gaan oplopen, terwijl Mexico al op drie na grootste aantal overleden coronapatiënten (152.000) ter wereld telt.

Woensdag werd de rijkste man van Mexico, Carlos Slim, opgenomen in het ziekenhuis. De tachtigjarige zakenman "maakt het goed" en zou uit voorzorg zijn opgenomen.

In de Amerikaanse werelddelen zouden tot dusver ruim 44 miljoen positieve coronatesten zijn afgenomen. Dat aantal steeg de afgelopen week met twee miljoen personen. Wereldwijd zijn inmiddels 100 miljoen positieve testen geregistreerd. Niet alleen Mexico en Brazilië zien het aantal besmettingen snel stijgen: volgens de WHO zou het coronavirus momenteel ook om zich heen grijpen op de Caribische eilanden en in Colombia.