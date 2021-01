Noorwegen sluit vrijdag de grenzen voor vrijwel alle reizigers, meldt premier Erna Solberg woensdagmiddag. Alleen als reizigers een zwaarwegende reden hebben, komen zij het land nog binnen. Het Verenigd Koninkrijk nam woensdag eveneens reisbeperkende maatregelen: inwoners uit 22 risicolanden moeten voortaan verplicht in quarantaine, die door de Britse overheid overzien wordt.

Volgens Solberg heeft Noorwegen momenteel nog de controle over zowel het oorspronkelijke coronavirus als de Britse coronavariant. "De hoeveelheid besmettingen daalt", aldus de premier.

Desondanks acht Solberg het noodzakelijk om de grenzen tijdelijk te sluiten, om de gezondheid van de Noorse bevolking te waarborgen. Ze benadrukt dat de maatregel ook arbeidsmigranten treft. "In de praktijk zal de grens dicht zijn voor iedereen die niet in Noorwegen woont." Over twee weken wil de Noorse regering de situatie opnieuw evalueren.

Ook de Britse regering kondigde woensdag maatregelen aan om reizigers af te schrikken. Reizigers uit 22 landen moeten voortaan verplicht in quarantaine. Volgens Britse journalisten gaat het vooral om reizen vanuit Zuid-Afrika, Portugal en Zuid-Amerikaanse landen.

Reizigers worden vanaf het vliegveld naar zogeheten quarantainehotels gebracht. "Niemand wordt uitgezonderd op die regel", aldus premier Boris Johnson. Eenmaal aangekomen moeten reizigers minstens tien dagen binnenblijven.

De kosten van het verblijf zijn voor de reiziger zelf. Tot dusver konden reizigers op een eigen gekozen adres in quarantaine. Het Verenigd Koninkrijk scherpte echter sinds begin januari veel regels aan en verkeert in lockdown. Dinsdag passeerde het land de negatieve mijlpaal van 100.000 doden, het op vier na grootste aantal ter wereld.