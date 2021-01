De politie heeft ruim elfhonderd tips en beelden ontvangen waarmee relschoppers opgespoord kunnen worden, meldt het korps woensdagmiddag. Sinds de avondklok zaterdag werd ingevoerd is het 's avonds in meerdere steden onrustig geweest, met ravages in Eindhoven en Den Bosch als dieptepunt.

Tipgevers kunnen nog altijd hun informatie en beelden delen via een speciaal formulier op de website van de politie. "De wens om de politie te helpen is kennelijk groot. Wij zijn gewend om iedere tipgever afzonderlijk te bedanken, maar dat is in dit geval ondoenlijk", aldus het korps. "Daarom via deze weg: we waarderen de bereidheid om informatie te delen enorm."

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt woensdag dat zoveel mogelijk schade op de daders verhaald zal worden. "Als geweld gebruikt is, zetten wij in op celstraffen." Alleen al de schade bij station Eindhoven Centraal zou in de tonnen lopen.

Dinsdagavond leidde een tip van een burger en gedeelde beelden tot de aanhouding van twee mannen uit Eindhoven, die zondag betrokken waren bij de rellen in de stad. Een dertigjarige man zou een motoragent hebben bekogeld met stenen, terwijl een achttienjarige verdachte de mobiele eenheid (ME) bekogelde.

Beide mannen zitten nog vast. Sinds de avondklok zaterdag van kracht ging werden ruim vijfhonderd relschoppers aangehouden in heel Nederland.

De politie Zwolle hoopt op beelden die maandag tussen 20.30 en 20.45 uur zijn gemaakt in de binnenstad van Zwolle. Toen werden agenten mishandeld door een groep jongeren. Een van de agenten zou lichtgewond zijn geraakt, toen een steen dwars door de autoruit vloog en zijn gezicht raakte. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van de Melkmarkt en het Rodetorenplein.

Beelden in Opsporing Verzocht leiden tot arrestatie

Ook in het programma Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden van relschoppers gedeeld. Over vier verdachten die zondag op camera waren vastgelegd tijdens de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam kreeg de politie 32 tips binnen. Beelden van zondagavond uit Venlo waarop te zien was dat er met stenen naar een politieauto werd gegooid, leverden negen tips op.

Een van de verdachten, een 29-jarige inwoner van Houten, meldde zich na de getoonde beelden zelf bij de politie in Amsterdam. Hij is aangehouden. Van de drie andere verdachten die ook op de video te zien waren, is dankzij de tips de identiteit vastgesteld. De drie verdachten zijn nog niet aangehouden, maar de politie heeft in de tussentijd het online videomateriaal van hen verwijderd.