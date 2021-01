Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca zegt woensdagavond wel mee te doen aan het overleg met de Europese Commissie en de 27 EU-lidstaten over de levering van zijn coronavaccins. "We kunnen officieel bevestigen dat we later vandaag met de EU vergaderen", aldus een woordvoerder. Een woordvoerder van de Commissie zei eerder dat de farmaceut de vergadering woensdagmorgen had afgezegd.

Het dagelijks EU-bestuur en het Brits-Zweedse bedrijf lijken sindsdien verwikkeld in een communicatieoorlog die verwarring zaait. Ze liggen overhoop over de vertraagde levering van vaccins. De commissie eist "transparantie" van het bedrijf over de problemen met de productie, waardoor de EU in het eerste kwartaal 60 procent minder vaccins krijgt dan volgens Brussel is afgesproken.

In een interview zei topman Pascal Soriot van AstraZeneca dat het bedrijf contractueel niet verplicht is 400 miljoen vaccins aan de EU-landen te leveren en slechts beloofd heeft zich "in te spannen" voor levering. Hij zou hebben willen volstaan met een schriftelijk antwoord op vragen van EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid).

Eind vorige week werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de EU kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht.

Volgens de farmaceut is de vertraging ontstaan doordat de EU pas laat besliste om een contract voor levering af te sluiten. Hierdoor had het bedrijf niet genoeg tijd om problemen op te lossen bij externe partners in het productieproces van het coronavaccin.

De EU heeft laten weten de contractueel vastgelegde hoeveelheid doses zo snel mogelijk te verwachten zodra het vaccin van het bedrijf wordt goedgekeurd voor gebruik in de EU. Het Europese medicijnagentschap EMA was voornemens vrijdag een oordeel te vellen over de toelating van het middel op de Europese markt.