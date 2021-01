Burgemeesters noemen het "sympathiek" dat supporters van voetbalclubs zich de afgelopen dagen uitspraken tegen de rellen in het land. Maar ze hebben er gemengde gevoelens bij dat de supporters op verschillende plekken de straat opgingen, blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl.

Supporters van lokale voetbalclubs gingen dinsdagavond onder meer de straat op in Alkmaar, Den Bosch, Breda en Maastricht.

Ook in Tilburg wilden supporters van Willem II voorkomen dat relschoppers opnieuw overlast zouden veroorzaken in de stad. Supportersclubs KS79 en Amigos dos Amigos verklaarden gezamenlijk dat ze het "niet langer tolereren dat er rellen uitbreken in Tilburg, of dat er geplunderd of vernield wordt".

De supporters liepen in grote groepen door de stad en hadden zich dreigend uitgelaten richting eventuele relschoppers. Daarbij hielden ze zich lang niet overal aan de coronamaatregelen en de avondklok.

Ongeregeldheden ontstonden er nauwelijks, al is niet duidelijk of dat toe te schrijven is aan de aanwezigheid van de supporters of aan de politie, die massaal op de been was.

'Beter om politie haar werk te laten doen'

"Natuurlijk horen en zien wij de emotie die er in de stad achter zit, en wij spreken dezelfde afschuw over de rellen uit", zegt een woordvoerder van de Tilburgse burgemeester Theo Weterings. "Maar ga geen eigen rechter spelen. Dat geldt voor iedereen: ondernemers, inwoners van de stad, en ook supporters van de voetbalclubs."

Volgens de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen is het beter om "de politie haar werk te laten doen". Ook in zijn stad waren supporters op de been om relschoppers tegen te houden. Volgens Gerritsen zijn er voldoende agenten en "de politie is getraind op omgaan met onrust op straat".

De burgemeesters hameren op het belang van de coronamaatregelen waar ook de supporters zich aan moeten houden. In Breda gingen de supporters volgens burgemeester Paul Depla naar huis toen ze op de coronamaatregelen gewezen werden. De woordvoerder van Weterings zegt: "Ongeacht de bedoelingen die iemand heeft, blijf wel gewoon thuis."

Emile Roemer zegt dat in Alkmaar de supporters om 20.30 uur huiswaarts keerden en Gerritsen zegt dat iedereen - ook voetbalsupporters - zich aan de coronamaatregelen moet houden, "hoe moeilijk dat af en toe ook is".

MVV-supporters verzamelden zich dinsdag voor het stadhuis van Maastricht. MVV-supporters verzamelden zich dinsdag voor het stadhuis van Maastricht. Foto: ANP

'Het moet geen knokploeg worden'

Supporters van NAC Breda en FC Den Bosch blijven woensdagavond in ieder geval thuis, meldt Omroep Brabant. Maar ze voegen eraan toe dat als het volgens hen nodig is, ze weer de straat opgaan.

Volgens Roemer is een nieuwe verzameling van supporters "nu niet aan de orde". "Voor nu vinden we dat ze een positief signaal hebben afgegeven."

Zijn Maastrichtse collega Annemarie Penn-te Strake zegt: "Als dat vreedzaam verloopt zoals dinsdag, zullen we daar serieus naar kijken. Maar de grens ligt bij geweld, het moet geen knokploeg worden."

"Er zijn mensen aangesteld voor handhaving in de samenleving", zegt de woordvoerder van de burgemeester van Tilburg, doelend op de politie. Ook de Bredase burgemeester Depla wijst op "de taak van politie en handhavers", maar wil verder niet ingaan op "als-dan-situaties".

Depla: 'Iedereen moet van ons Breda afblijven'

Waar de burgemeesters het allemaal over eens zijn is dat het goed is dat groepen uit de samenleving zich laten horen en op die manier tonen dat ze tegen het gedrag van relschoppende jongeren zijn.

Roemer noemt het een "krachtig signaal" en Penn-te Strake vindt het "goed dat er een signaal is afgegeven richting relschoppers".

"Het signaal uit de samenleving dat we dit soort gedrag niet accepteren is essentieel en steunt de politie en handhavers in hun werk", aldus Depla. "Het liet blijken dat iedereen van ons Breda af moet blijven."