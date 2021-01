Verpleegkundige Sanna Elkadiri heeft woensdagochtend als eerste Nederlander de tweede prik tegen COVID-19 gekregen. Precies drie weken geleden was Elkadiri, die in een verzorgingshuis in Boxtel werkt, ook degene die de eerste prik ontving.

Met de tweede prik zou de zorgmedewerker over een week beschermd moeten zijn tegen COVID-19.

Elkadiri is ingeënt met het coronavaccin dat Pfizer en BioNTech hebben ontwikkeld. Dat kwam als eerste vaccin op de markt in Nederland en is toegediend aan verpleeghuismedewerkers, gehandicaptenzorgmedewerkers en acutezorgmedewerkers in ziekenhuizen.

Ook op andere plekken begint woensdag de tweede vaccinatieronde. Zo vaccineert intensivecarearts Diederik Gommers in het Erasmus MC verpleegkundige Tom Burggraaf, waarna zij de rollen omdraaien en Burggraaf Gommers inent.

In de acute zorg krijgen ruim 40.000 medewerkers van de intensive care, de spoedeisende hulp en ambulancepersoneel vanaf woensdag een tweede prik. De vaccinatieronde loopt tot en met vrijdag 5 februari.

Tweede prik wordt uitgesteld

Minister Hugo de Jonge maakte onlangs bekend dat de tweede prik, die volgens de eerste planning na drie weken wordt gezet, wordt uitgesteld. Mensen kunnen hun tweede vaccinatie nu in de zesde week verwachten. Zo kunnen sneller meer mensen worden ingeënt, is het idee.

Het Europese medicijnagentschap EMA zei eerder dat er maximaal zeven weken tussen de eerste en de tweede prik mogen zitten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de Nederlandse medicijnwaakhond, zegt dat het vaccin werkt als er drie tot maximaal zes weken tussen de twee prikken zitten.

Nederland is als laatste land binnen de EU begonnen met inenten. Deze week is bekend geworden dat het tempo van het vaccinatieprogramma verder omlaag zal gaan, doordat farmaceut AstraZeneca in het eerste kwartaal minder doses van het coronavaccin kan leveren dan afgesproken was.

Een "aantal maanden" zullen minder doses worden geleverd dan eerder is afgesproken, maar De Jonge gaat er nog steeds van uit dat het gaat lukken om iedereen in Nederland voor de herfst gevaccineerd te hebben.