Een middel van medicijnproducent Eli Lilly and Company zou de kans op ziekenhuisopname of sterfte na besmetting met het coronavirus met 70 procent kunnen verminderen. Dat meldt de medicijnproducent dinsdag op basis van nieuwe onderzoeksgegevens.

Eli Lilly and Company deed tests op een groep van duizend vrijwilligers. Een deel van hen kreeg een combinatie van antilichamen, bamlanivimab en etsevimab, terwijl de andere helft van de groep een placebo ontving.

Binnen de groep die het échte medicijn kreeg toegediend, werden elf opnames en sterfgevallen gemeld. In de andere groep ging het om 36 meldingen. De studie wordt momenteel geverifieerd door Amerikaanse autoriteiten.

Eli Lilly and Company hoopt met de onderzoeksdata bij te dragen aan de zoektocht naar een succesvolle behandeling tegen het coronavirus. Het zou mogelijk als eerste ingezet kunnen worden in de Verenigde Staten, het land dat statistisch gezien het zwaarst is getroffen door de coronapandemie.

Een van de stoffen in het middel, bamlanivimab, mag namelijk in de VS al worden ingezet bij patiënten die er slecht aan toe zijn. In de VS kwamen ruim 420.000 inwoners om het leven en raakten 25 miljoen inwoners besmet.

Eli Lilly and Company test het medicijn momenteel ook op een groep kwetsbare patiënten in verzorgingstehuizen. Het is niet duidelijk wanneer van die studie resultaten worden verwacht.