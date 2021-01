De gehele gemeente Eindhoven is per direct bestempeld tot veiligheidsrisicogebied vanwege de aanhoudende onrust na de ingevoerde avondklok, zo meldt de gemeente dinsdagavond. De maatregel is van kracht tot en met 9 februari. Dat betekent dat agenten er de komende tijd preventief mogen fouilleren.

Volgens de gemeente is de stap noodzakelijk door de "ernstige verstoringen van de openbare orde". Die vonden met name plaats in de binnenstad van Eindhoven, maar de gemeente stelt signalen te hebben dat de rellen niet gebonden zijn aan één specifieke locatie.

Daarnaast zou de politie hebben gemeld dat relschoppers de confrontatie willen zoeken met agenten en geweld niet schuwen. Aanwezigen zouden een "aanzuigende werking" hebben op andere inwoners.

Zondag moest in de stad al een waterkanon en traangas worden ingezet. De gemeente wijst erop dat preventief fouilleren een effectief middel is om ervoor te zorgen dat relschoppers in ieder geval geen wapens bij zich dragen in openbare ruimtes. "Onverhoopt aanwezige wapens kunnen in beslag genomen worden."

Deze dinsdag zijn in veel steden en dorpen nieuwe rellen aangekondigd, waaronder Eindhoven. Diverse andere gemeenten, zoals Haarlem en Almelo, besloten eerder al diverse veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen.

Politie massaal getipt over onrust

Mochten daadwerkelijk rellen uitbreken, dan zou het de vierde onrustige dag op rij zijn. De politie stelt massaal te zijn getipt door personen die relschoppers herkennen. Via een speciaal formulier op de eigen website kunnen foto's en filmpjes gedeeld worden, evenals schermafbeeldingen van aankondigingen van ongeregeldheden.

De politie riep maandag al op vooral gebruik te maken van het formulier, aangezien de telefoonlijnen druk bezet waren. Volgens de woordvoerster is zowel maandag als dinsdag hier volop gebruik van gemaakt.

