Fred Westerbeke, chef van de Rotterdamse politie, doet aan ouders de oproep om op te letten waar hun kinderen zijn na 21.00 uur. Er is meer sociale controle nodig om de rellen te stoppen, "want we kunnen dit niet in ons eentje oplossen", zegt hij dinsdag in gesprek met NU.nl.

"Ouders moeten zich afvragen waar hun kinderen zijn om 21.00 uur als ze nog niet binnen zijn. Of ze moeten hun kinderen binnenhouden", is Westerbeke stellig. "Ik verwacht meer sociale controle."

Ook het Openbaar Ministerie en de landelijke politie roepen ouders op om hun kinderen binnen te houden. Het is volgens de politie een manier om de vele ongeregeldheden in het land te laten stoppen.

"We moeten dit met zijn allen doen, want we kunnen dit als politie niet in ons eentje oplossen", zegt Westerbeke, die het maandagavond in Rotterdam-Zuid flink mis zag gaan. In dat deel van de havenstad werden agenten bekogeld met stenen en werden winkelpanden vernield, geplunderd en werd er brand gesticht.

Volgens de Rotterdamse korpschef woont het merendeel van de jongeren die relschoppen in de omliggende wijken.

Mogelijke nieuwe ongeregeldheden in Rotterdam

Ook dinsdagavond houdt Westerbeke rekening met nieuwe ongeregeldheden in zijn regio. "We hebben signalen dat groepen opnieuw uit zijn op rellen en het plunderen van winkels. Het gaat om meerdere locaties in de eenheid. Van Hendrik-Ido-Ambacht tot Vlaardingen en van Dordrecht tot Rotterdam."

Ook in andere delen van het land wordt weer rekening gehouden met rellen en burgemeesters van verschillende steden hebben een noodbevel of noodverordening afgekondigd.

De politie in de regio Rotterdam beschikt dinsdagavond over drie pelotons aan ME'ers. De politie in de regio Rotterdam beschikt dinsdagavond over drie pelotons aan ME'ers. Foto: ANP

'Nog zwaarder voorbereid dan maandag'

Dat de onrust op zoveel plekken tegelijk plaatsvindt maakt het voor de politie lastig om over voldoende agenten en Mobiele Eenheid (ME) te beschikken. "Maandag hadden we eigenlijk ondersteuning nodig, maar die was er gewoon niet omdat iedereen met dezelfde problemen zat."

Dinsdagavond beschikt de eenheid Rotterdam over drie ME-pelotons. Dat zijn ongeveer tweehonderd ME'ers.

Westerbeke hoopt dat het lukt om "de angel er overal uit te halen" en dat er niet op meerdere plekken "grootschalige problemen" ontstaan. "Want dan kan het wel lastig zijn. Maar ik ga ervan uit dat we voldoende mensen hebben. We hebben ons nog zwaarder voorbereid dan maandag."