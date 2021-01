In diverse steden en dorpen wordt opnieuw opgeroepen om te gaan rellen, blijkt uit berichten van gemeenten. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam adviseert bezoekers zelfs het bezoekuur dinsdagavond over te slaan, omdat de zorginstelling door de politie is gewaarschuwd voor mogelijke rellen.

Op een steenworp afstand van het ziekenhuis zouden relschoppers willen samenkomen. De politie spreekt van "serieuze dreiging".

In een verklaring laat het ziekenhuis weten het advies om van het bezoekuur af te zien "erg vervelend" te vinden. "Dit advies geven wij echter voor uw eigen veiligheid", benadrukt het Rotterdamse ziekenhuis. De spoedeisende hulp blijft gewoon beschikbaar, evenals hulp voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen.

Het afgelopen weekend belaagden relschoppers het Medisch Spectrum Twente-ziekenhuis (MST) in Enschede, maar er zou weinig schade zijn aangericht. De schrik zat er desondanks goed in. "Dit heeft niets te maken met een protest, het gaat hier om crimineel geweld", sprak premier Mark Rutte toentertijd.

Maandagavond was voor de derde opeenvolgende dag erg onrustig in delen van Nederland. In Rotterdam en Den Bosch liep het vooral uit de hand. Grote groepen relschoppers, voornamelijk jongeren, trokken door straten en bekogelden agenten. Daarnaast werden winkels van ondernemers, die al in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, vernield en geplunderd.

Meerdere gemeenten bereiden zich voor op nieuwe rellen

In totaal zijn al bijna vierhonderd relschoppers aangehouden. Het is niet duidelijk hoeveel schade er tot dusver is aangericht. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en premier Rutte willen de kosten op de daders verhalen.

Ook dinsdag hebben al meerdere gemeenten maatregelen getroffen met het oog op nieuwe rellen. In Zwolle is een noodbevel afgekondigd vanaf 18.00 uur, terwijl in Den Bosch, Capelle aan den IJssel, Sittard-Geleen en het Limburgse Beek een noodverordening actief is.

De gemeenten Almelo en Haarlem hebben diverse veiligheidsrisicogebieden aangemerkt: agenten mogen daar preventief fouilleren. In Haarlem was het maandag ook onrustig, terwijl in Almelo het 'slechts' bij enkele arrestaties bleef.