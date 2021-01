De rellen van de afgelopen dagen in verschillende steden vragen veel van politieagenten en de Mobiele Eenheid (ME). Veel mensen, onder wie PVV-leider Geert Wilders, vragen zich af waarom het leger niet wordt ingezet. Volgens een woordvoerder van Defensie is het antwoord simpel: militairen zijn niet opgeleid om de-escalerend te handelen.

Nee, Defensie heeft nog niet het verzoek gekregen om te helpen met het bestrijden van de rellen, zegt de woordvoerder. Maar áls de vraag zou komen dan kan het die hulp grofweg alleen bieden op logistiek en materieel vlak.

"Wij zijn niet zoals de Koninklijke Marechaussee en de politie opgeleid om de-escalerend te werken", zegt de woordvoerder in gesprek met NU.nl. "Die hebben daar een speciale opleiding voor gevolgd."

Bij verschillende boerenprotesten in Den Haag werd de hulp van het leger wel ingeroepen, maar dat was op materieel vlak. "Toen hebben we grote vrachtwagens ingezet om gebieden af te zetten."

Wat langer geleden, tijdens de mond- en klauwzeeruitbraak van begin deze eeuw, hielp Defensie om wegen af te zetten om zo te voorkomen dat verkeer vanuit Duitsland Nederland binnenkwam.

In België en Frankrijk wordt leger sneller ingezet

"Het beveiligen van een object kunnen we ook, maar dan moet daar wel een specifieke vraag voor komen", vervolgt hij. "Het is niet zo dat dat we zeggen: 'hier heb je militairen, zet ze maar in om de politie te ondersteunen'."

In landen als Frankrijk of België worden militairen wel sneller ingezet, constateert de woordvoerder. "Maar als je mensen neerzet met 'lange geweren' komt dat heel vreemd over in Nederland. Toen we de vrachtwagens tijdens de boerenprotesten inzetten, kregen we ook te horen dat het leger werd ingezet tegen het eigen volk."

"We kunnen heel veel, maar om met het bestrijden van dit soort rellen mee te helpen is niet aan ons. Dat zit niet in onze training."