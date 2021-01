Hoewel vorige week minder besmettingen zijn gemeld dan in de voorgaande week, neemt het optimisme bij het RIVM af. De ingezette daling van de hoeveelheid positieve testen stagneert. "De Britse variant rukt op, deze mutatie drukt zijn stempel", vertelt RIVM-topvrouw Aura Timen in gesprek met NU.nl.

Timen durft echter niet te zeggen of de stagnatie veroorzaakt wordt door de Britse virusmutatie. "Dat valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar de invloed van de virusmutatie wordt steeds groter."

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 35.635 positieve coronatests, 8 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen (38.776). Van de mensen die vorige week besmet raakten, heeft naar schatting een derde de besmettelijkere Britse variant opgelopen, ruim drie keer zoveel dan de voorgaande week.

De Zuid-Afrikaanse variant is tot dusver veertien keer aangetroffen, bij inwoners die recentelijk hadden gereisd of in contact waren met personen die uit het buitenland kwamen.

Het reproductiegetal (R) lag op 8 januari onder de 1. Een groep van honderd personen besmette 'slechts' 93 anderen. Als echter specifiek gelet wordt op de Britse coronavariant, dan is er sprake van een R-getal van 1.27: honderd personen besmetten 127 anderen. Één week eerder lag het R-getal op 1,30, volgens het RIVM hebben . Dat was één week eerder 1,30, volgens het RIVM hebben eerder getroffen maatregelen een verdere stijging van het R-getal voorkomen.

Britse variant leidt op termijn tot meer opnames en sterfgevallen

Het RIVM verwacht dat de komende tijd steeds meer inwoners besmet raken met de Britse coronavariant. "Dat zal op termijn leiden tot een stijging van de ziekenhuisopnames en het aantal coronagerelateerde sterfgevallen. De druk op de zorg zal weer fors toenemen, in plaats van afnemen."

De experts vermoeden dat de maatregelen die vorige week zijn getroffen, zoals de avondklok, pas over ruim een wek effect hebben. "Pas dan heeft het een effect op de hoeveelheid meldingen, nog later op de hoeveelheid ziekenhuisopnames."