In Nederland hebben inmiddels 163.931 mensen een coronavaccin toegediend gekregen. GGD's hebben 106.886 prikken gezet, in ziekenhuizen is 40.216 keer geprikt en de teller bij zorginstellingen staat op 16.829, zo blijkt dinsdag uit de gegevens van het zogeheten dashboard coronavirus van de overheid.

De informatie is tot maandag bijgewerkt. In werkelijkheid is het aantal prikken groter. Het kan namelijk een paar dagen duren voordat een vaccinatie gemeld wordt.

Op het dashboard staat ook vermeld hoeveel doses van de goedgekeurde vaccins Nederland in de komende zes weken verwacht te ontvangen. Dat zijn er ruim 1,3 miljoen.

Voor de vaccins van Moderna en Pfizer geldt dat er twee prikken nodig zijn om beschermd te zijn tegen COVID-19. Vanaf 27 januari krijgen mensen een tweede dosis van het vaccin toegediend.

Op 6 januari is Nederland als laatste EU-land begonnen met vaccineren. De overheid wil later meer gegevens over vaccinatie toevoegen op het dashboard. Het gaat onder meer over informatie over de vaccinatiebereidheid, de vaccinatiegraad en het aantal doses dat op dat moment op voorraad is.