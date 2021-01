Het Verenigd Koninkrijk heeft de grens van 100.000 coronadoden gepasseerd, meldt BBC News dinsdag. Vooral in Engeland zijn sinds het begin van de pandemie veel personen overleden als gevolg van het coronavirus.

COVID-19 staat op bijna 104.000 overlijdenscertificaten vermeld. De cijfers van BBC News zijn afkomstig van het nationale statistiekbureau en gaan tot en met 15 januari. Alleen in vier andere landen zijn meer sterfgevallen geregistreerd als gevolg van de pandemie.

Het aantal positieve tests in het Verenigd Koninkrijk steeg eind vorig jaar in hoog tempo. Op 29 december werd met bijna 82.000 nieuwe gevallen een nieuw dagrecord gemeld. Dit kwam mede door de besmettelijkere variant van het coronavirus uit het zuidoosten van Engeland.

Hoewel nu tienduizenden mensen per dag minder mensen positief testen op het virus, overlijden dagelijks nog steeds honderden mensen. Ook het aantal opgenomen coronapatiënten blijft onverminderd groot. Er liggen nu zo'n 37.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

De Britten hebben een harde lockdown ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De regering overweegt reizigers uit het buitenland te verplichten tot een quarantaine in een hotel. Op deze manier hoopt premier Boris Johnson te voorkomen dat nieuwe varianten van het virus in het Verenigd Koninkrijk worden geïntroduceerd.