De eerste thuiswonende negentigplussers in Nederland zijn dinsdagochtend ingeënt tegen COVID-19. De GGD's maken hiermee een begin met de vaccinatie van thuiswonende ouderen.

Nederland telt circa 90.000 thuiswonende negentigplussers. Ongeveer de helft van hen is in staat om, eventueel onder begeleiding, naar een van de centrale priklocaties te komen. Zij ontvangen via hun huisarts een uitnodiging voor de vaccinatie.

De 220.000 thuiswonende ouderen van 85 tot 90 jaar komen daarna aan de beurt. De uitnodigingen worden vanaf eind deze week verstuurd door het RIVM. Ouderen die niet in staat zijn een vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken, worden zodra het mogelijk is door een huisarts ingeënt.

De GGD's begonnen op 6 januari met de vaccinatie van zorgmedewerkers. Inmiddels hebben ze meer dan 100.000 doses toegediend. Ook ziekenhuizen en zorginstellingen zijn begonnen met vaccineren. Het RIVM komt elke dinsdag met een overzicht van het totale aantal toegediende vaccins.