Bij coronarellen op zeker tien plekken in Nederland zijn maandagavond ten minste 151 mensen aangehouden, zegt politiechef Willem Woelders maandagavond in het NOS Journaal. In alle steden was het kort na middernacht weer rustig.

De steden Rotterdam, Amersfoort, Den Bosch, Geleen, Haarlem, Zwolle, Amsterdam, Almelo, Veenendaal en Den Haag waren vanavond toneel van onrust en rellen uit onvrede over het kabinet en de coronamaatregelen.

In Rotterdam en Den Bosch was de situatie (voor zover nu bekend) het grimmigst. In beide steden worden winkels geplunderd en in Rotterdam is een politiebureau vernield. Ze probeerden brand te stichten, maar dat is niet gelukt. In Den Bosch moest een ziekenhuis kort de deuren sluiten uit angst voor relschoppers.

Een agent in Rotterdam brak tijdens de rellen zijn been, maar hoe dat gebeurde is nog niet bekend.

Situatie in Rotterdam 'stabiel'

De situatie rond de Rotterdamse Beijerlandselaan is inmiddels stabiel en de ME heeft de straten schoongeveegd, zo laat burgemeester Ahmed Aboutaleb maandagavond weten. "Hierbij is een waterwerper ingezet. Om een zijstraat, de Slaghekstraat, heeft de ME een cordon gelegd. Hier heb ik moeten dreigen met inzet van traangas, een verregaande maatregel. Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen."

De burgervader veroordeelt de relschoppers die in Rotterdam-Zuid de politie belaagden en winkels plunderden. "Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen", aldus Aboutaleb.

Tot dusver zijn er in Rotterdam vijftig mensen aangehouden. Volgens Aboutaleb ging het om een groep van vijftig tot honderd relschoppers, maar was het door mensen eromheen moeilijk in te schatten en waren er in totaal zo'n driehonderd mensen op de been.

Dinsdag start er een grootschalig onderzoek waarmee de politie met behulp van camerabeelden nog meer mensen denkt te kunnen oppakken. Een beeld van de economische schade heeft Aboutaleb nog niet. "We hebben de balans nog niet kunnen opmaken, maar het is sowieso een verdrietige balans."

Bossche toegangswegen naar centrum dicht

In Den Bosch heeft de politie alle toegangswegen naar de binnenstad afgesloten. Mensen die erin of eruit willen moeten langs politiecontroles.

In de Brabantse stad was het maandagavond erg onrustig. Groepen jongeren trokken plunderend door de straten. De politie laat weten dat meerdere mensen zijn aangehouden.

"Wij zetten vol in om dit onacceptabele geweld de kop in te drukken", aldus de politie.

ProRail moest op last van de politie het treinverkeer van en naar Den Bosch staken. De spoorwegbeheerder sprak van een grimmige sfeer bij het station. Het treinverkeer kon rond 23.30 uur weer worden hervat.