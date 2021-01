Berichten dat het vaccin van AstraZeneca maar bij 8 procent van de 65-plussers effectief zou zijn, zijn compleet onjuist. Dat zegt de Brits-Zweedse farmaceut althans in reactie op artikelen in Duitse media.

Duitse regeringskringen stellen volgens de krant Handelsblatt dat het middel maar bij ruim één op de twaalf 65-plussers effectief is. De krant Bild weet zelfs te melden dat het vaccin volgens de regering niet voor ouderen zou worden toegelaten. Waarop zij zich precies baseren en of die bronnen helemaal betrouwbaar zijn, is echter niet duidelijk.

In Duitsland wordt gevreesd dat dit vaccin, dat mogelijk deze week goedkeuring van de EU krijgt, in de verste verte niet in de buurt komt van de ruim 90 procent effectiviteit van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Nederlandse ouderen krijgen vooral Pfizer en Moderna

De vermeende lage effectiviteit bij senioren is een tegenvaller voor de Duitse vaccinatiestrategie, schrijft het Handelsblatt. Ook Nederland wil veel mensen inenten met het AstraZeneca-vaccin, ook ouderen. Maar die worden voor het overgrote deel gevaccineerd met vaccins van Pfizer en Moderna.

Eerder kwam uit testen naar voren dat het AstraZeneca-vaccin een gemiddelde effectiviteit had van 70 procent. Dat steeg later naar 90 procent, afhankelijk van de dosering.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het middel al goedgekeurd. Nederland en andere EU-landen hebben 400 miljoen doses gereserveerd bij AstraZeneca. Het bedrijf meldde afgelopen weekend vertraging in de productie en levering. Brussel zegt er alles aan te doen om te zorgen dat het contract over de levering van de doses wordt nageleefd.

AstraZeneca kon volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) onvoldoende opheldering geven over de vertraging. Zij had maandagavond opnieuw overleg met het bedrijf, waarna ze klaagde over "gebrek aan helderheid en onvoldoende uitleg". De Europese Commissie en de EU-landen hebben een gedetailleerde planning gevraagd van de leveringen en wanneer de verdeling plaatsvindt, twitterde ze. Woensdag volgt nieuw overleg.

Nederland verwachtte dit kwartaal 4,5 miljoen doses. Alles is erop gericht "zo veel mogelijk" vaccins alsnog naar Nederland te krijgen, reageert een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.