Op verschillende sociale media zijn berichten opgedoken waarin wordt opgeroepen om maandagavond te protesteren tegen de avondklok. Onder meer Hengelo, Nijmegen, Deventer en Enschede worden genoemd als potentiële locaties voor rellen. Hier nemen de gemeenten de berichten serieus en bereidt de politie zich voor.

Volgens Omroep Brabant gaan dergelijke berichten ook rond over Breda, Tilburg en Den Bosch. Ook in Hoorn zouden oproepen worden gedaan. Zo worden tijden en plekken aangekondigd.

De politie laat weten op dit moment veel telefoontjes binnen te krijgen van mensen die "mogelijke nieuwe rellen willen doorgeven". Vanwege de lange wachtrij die is ontstaan, wijst de politie op de mogelijkheid om de melding online te maken.

De gemeente Hengelo is bekend met de berichten die rondgestuurd worden. "De politie is in opperste staat van paraatheid. We hanteren vanavond een lik-op-stukbeleid, wat inhoudt dat we direct gaan ingrijpen en bekeuren."

"Wij hebben de berichten ook vernomen en we nemen ze uiterst serieus", laat de gemeente Deventer weten over de oproep om vlak voor het ingaan van de avondklok samen te komen. De politie bereidt zich daarom voor op eventuele ongeregeldheden.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls laat aan De Gelderlander weten op de hoogte te zijn van de berichten op sociale media. De politie, justitie en de gemeente zijn op verschillende scenario's voorbereid volgens Bruls.

Ziekenhuis in Enschede zondag belaagd

Zondagavond waren er al relschoppers in de gemeente Enschede actief. Het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) werd toen belaagd. Mochten er maandagavond opnieuw protesten uitbreken, dan zal de politie actie ondernemen.

"Als wordt opgeroepen om opnieuw te protesteren, dan bereiden we ons daarop voor." Waarop de politie zich precies moet voorbereiden is lastig te voorspellen. "Het betekent dat we ons opmaken voor een worstcasescenario."

Demissionair premier Mark Rutte veroordeelde het geweld van afgelopen weekend. Meer dan 250 relschoppers werden in diverse steden opgepakt voor bijvoorbeeld het belagen van de politie.