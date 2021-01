Het tempo van vaccineren zal omlaaggaan omdat farmaceut AstraZeneca in het eerste kwartaal minder doses van het coronavaccin kan leveren dan afgesproken. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag over de Nederlandse vaccinatiestrategie.

Er zullen nu "scherpe keuzes" gemaakt moeten worden, aldus De Jonge. Het is een "domper" dat de fabrikant minder kan leveren. Dat bericht kwam als een "donderslag bij heldere hemel" omdat Nederland in het eerste kwartaal rekende op "forse leveranties".

Er zal een "aantal maanden" minder worden geleverd door de farmaceut. De Jonge gaat er nog steeds van uit dat het gaat lukken om iedereen in Nederland voor de herfst gevaccineerd te hebben.

Vrijdag werd bekend dat AstraZeneca in het eerste kwartaal minder doses gaat leveren dan verwacht. Dat is het gevolg van een probleem met de productie. Een woordvoerder van het bedrijf kan niet zeggen hoeveel doses later aankomen in Nederland.

Eerder meldde een hoge ambtenaar binnen de Europese Unie aan persbureau Reuters dat de farmaceut in het eerste kwartaal nog zo'n 31 miljoen doses gaat leveren aan EU-lidstaten, 60 procent minder dan het oorspronkelijke aantal. Nederland verwachtte in deze periode 4,5 miljoen doses.

Brussel zet druk op AstraZeneca

De Europese Commissie heeft AstraZeneca maandag laten weten zo snel mogelijk de contractueel vastgelegde hoeveelheid doses te verwachten, zodra het coronavaccin van het bedrijf wordt goedgekeurd voor gebruik in de EU. De commissie verwacht dat de farmaceut zich flexibel opstelt zodat er alsnog meer doses komen.

Het vaccin van AstraZeneca, dat samen met de University of Oxford is ontwikkeld, wordt vrijdag door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beoordeeld. Als er een goedkeuring komt, arriveert de eerste lading op 15 februari in de EU.