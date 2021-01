Zo'n dertig personen die zondag tijdens rellen een ravage aanrichtten in Eindhoven, zitten nog vast, meldt de politie maandagmiddag. In totaal werden 62 arrestaties verricht. De jongste verdachte is veertien jaar.

Volgens de politie ging het zondag om "een ongekende hoeveelheid geweld" in de stad. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Agenten proberen zoveel mogelijk relschoppers op te sporen via camerabeelden. "Dan kunnen zij zich voor de rechter voor hun daden verantwoorden."

Zoals verwacht, komen meerdere verdachten uit Eindhoven en omliggende dorpen. Maar de politie meldt dat diverse verdachten uit andere delen van het land zijn gekomen. Er werden veelal tieners en twintigers gearresteerd. Het merendeel van hen wordt verdacht van openlijke geweldpleging en het niet opvolgen van politiebevelen.

De politie vraagt getuigen om beelden. "Wij zetten maximaal in op deze opsporing."

Rutte: 'Dit heeft niets te maken met het strijden voor vrijheid'

Demissionair premier Mark Rutte veroordeelde maandagochtend het geweld van het afgelopen weekend. Rutte sprak van "crimineel geweld" dat niets te maken heeft met het strijden voor vrijheid. "Je vraagt je werkelijk af: wat bezielt deze mensen? De enige strijd die we moeten voeren, is het virus verslaan."

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt maandag de schade te gaan verhalen op de hooligans. "Ik zie jongens van 20 en 21 die aan het begin van hun werkzame leven zijn, maar die krijgen een schadeclaim voor het feit dat ze het nodig vonden een supermarkt te plunderen", zegt de bewindsman. "Dat betekent dat je zomaar, zonder dat je verzekerd bent, ineens 10.000 euro aan schade moet gaan vergoeden."

Het herstellen van de schade aan station Eindhoven Centraal zal weken of zelfs maanden in beslag nemen. Relschoppers hebben er zondag voor tonnen aan schade aangericht, laat een woordvoerder van ProRail maandag weten.

