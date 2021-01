Het herstellen van de schade aan station Eindhoven Centraal zal weken of zelfs maanden in beslag nemen. Relschoppers hebben er zondag voor tonnen aan schade aangericht, laat een woordvoerder van ProRail maandag weten.

Volgens de woordvoerder is de grootste puinhoop opgeruimd. Het ging voornamelijk om glasscherven en andere resten van kapotgeslagen ruiten en deuren.

"Met het opruimen en schoonmaken zijn tientallen mensen bezig. Maar voor je bijvoorbeeld alle hoge ramen hersteld hebt, ben je weken verder. Met name bij De Restauratie (een restaurant, red.): dat zijn hoge ramen, geen doorsnee ruiten. Die moeten op maat worden gemaakt."

"En dat terwijl het station recent helemaal gerenoveerd is en pas een jaar geleden werd omgedoopt tot centraal station. Wat hier gebeurde, is voor Nederlandse begrippen ongekend. Het is diep- en dieptriest."

Vernielingen in station en winkel geplunderd

Relschoppers sloegen niet alleen het glaswerk aan diggelen, ze vernielden ook een piano in de stationshal, staken een auto van ProRail in brand, plunderden de inpandige winkel van Jumbo en namen de kassa mee. "Ze hebben de winkel aan gort geholpen", aldus de woordvoerder van ProRail. "Echt schandalig."

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma zei eerder dat de stad is verscheurd door "relschoppers die niets met de stad hebben".

In meerdere steden ontstond onrust vanwege de zaterdag ingevoerde avondklok. De politie heeft tientallen mensen opgepakt.

Sinds afgelopen zaterdag moeten inwoners van Nederland iedere avond en nacht tussen 21.00 en 4.30 uur binnenblijven, tenzij ze een geldige reden hebben om naar buiten te gaan.