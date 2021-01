Demissionair premier Mark Rutte veroordeelt het geweld van afgelopen weekend, zo zegt hij maandag. In meerdere steden en gemeentes ontstond onrust als reactie op de zaterdag ingevoerde avondklok.

Volgens Rutte was het "crimineel geweld" dat niets te maken heeft met strijden voor vrijheid. "Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen. De enige strijd die we moeten voeren is het virus verslaan."

Relschoppers probeerden onder meer een ziekenhuis in Enschede aan te vallen. Ook in tien andere plaatsen, waaronder Den Haag, Eindhoven en Tilburg, was het onrustig.

Er werd door de relschoppers zwaar vuurwerk afgestoken en agenten zijn bekogeld met stenen. Zeker één agent is gewond geraakt toen in Venlo een steen door de ruit van een politieauto werd gegooid.

Tientallen mensen zijn opgepakt. Er is veel schade bij onder meer winkels. Zo melden politiekorpsen dat de ruiten zijn ingegooid. In Eindhoven is zelfs een winkel geplunderd. "Onze stad van samen is verscheurd door relschoppers die niets met onze stad hebben", aldus Eindhovense burgemeester John Jorritsma.

In Telegram-berichten wordt opgeroepen om maandag weer te gaan rellen. Rutte zegt hierover dat alle kennissen van deze mensen een verantwoordelijkheid hebben. Zij moeten de relschoppers aangeven, zo roept de premier op.