De burgemeesters willen voorkomen dat de rellen van afgelopen weekend overslaan naar andere steden. Dat stelde burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, in het NOS Radio 1 Journaal. Hij reageerde op het geweld dat zaterdag en zondag losbarstte in talloze steden. Bruls spreekt van 'coronahooligans'.

"De ongeregeldheden in Eindhoven en Amsterdam leken andere groepen mensen op andere plaatsen aan te steken", constateerde Bruls. "Het wordt maandag een kernpunt in ons overleg om ervoor te zorgen dat het niet gaat overslaan naar andere plaatsen. We moeten dit snel de kop indrukken."

De burgemeester van Nijmegen had alleen maar "hulde en lof" voor de Nederlandse politie. Hij noemt het ingrijpen na de provocaties in onder meer Eindhoven en Enschede proportioneel en gerechtvaardigd. "Deze relschoppers zijn mensen die de samenleving aanvallen op een ongehoorde manier", vatte hij samen.

Ook roept Bruls de politie op "alles op alles te zetten om zo veel mogelijk daders op te pakken", bijvoorbeeld door het bestuderen van de camerabeelden van de rellen.

'Deze rellen hebben niets te maken met onvrede over corona'

In onder meer Den Haag gaven agenten zondagavond de prioriteit aan het de-escaleren van de situatie. "De veiligheid op straat waarborgen was even ons belangrijkste doel", meldt een woordvoerder van de politie Den Haag aan NU.nl.

De burgemeesters beklemtonen ook dat de rellen van dit weekend weinig te maken hadden met de Nederlanders die vreedzaam hun ongenoegen over alle coronamaatregelen kenbaar willen maken.

Bruls riep mensen die de behoefte voelen deze sentimenten op dit moment toch te laten horen op dit nu niet te doen door middel van demonstraties.

Veiligheidsberaad voert maandagmiddag spoedoverleg

Bruls wil protesten niet verbieden, omdat het recht op protest een wettelijk recht is. "Maar ook als je van goede wil bent: weet wat je je nu met zo'n protest op de hals haalt. Op dit moment is zo'n anticoronaprotest niet goed meer gecontroleerd te organiseren."

Het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit alle burgemeesters die aan het hoofd van de 25 veiligheidsregio's staan, komt maandagmiddag samen om de situatie te bespreken.