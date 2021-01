Relschoppers hebben zondagavond rond 23.00 uur in Enschede het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) aangevallen en tevergeefs geprobeerd de ruiten van de spoedeisende hulp te vernielen. Inmiddels is de rust in Enschede wedergekeerd, meldt de politie. Elders in Brabant, in Breda en Tilburg, is het nog steeds onrustig. De gemeente Breda heeft besloten een noodbevel af te kondigen voor delen van de stad.

Op beelden op sociale media is te zien hoe relschoppers het ziekenhuis aanvallen. Kort hierna heeft de politie de plek schoongeveegd. Een voorlichter van het ziekenhuis meldt dat het rond middernacht weer rustig was, maar dat er wel extra beveiliging is ingezet.

De politie laat op Twitter naar aanleiding van de beelden weten dat er geen ruiten van het ziekenhuis zijn gesneuveld. Dit wordt expliciet gemeld, omdat het op de beelden zou lijken alsof dit wel het geval is.

In delen van Breda is het nog onrustig en heeft de gemeente besloten een noodbevel af te kondigen tot 4.30 uur. Dit bevel geldt in de wijk Tuinzigt. Eerder op de avond was er een oproep via sociale media verspreid om de avondklok te negeren en de openbare orde te verstoren, waar gehoor aan was gegeven.

Enkele kilometers verderop, in Tilburg, is eerder ook nog een noodbevel afgekondigd wegens de onrust. Negen mensen zijn daar inmiddels aangehouden. De politie is met de mobiele eenheid bezig met het arresteren van onruststokers, die ook worden beboet voor het schenden van de avondklok.

75 Vernielingen en brandjes: zo ziet Eindhoven eruit na de rellen

Rust in Den Haag en meerdere Limburgse plaatsen weer terug

In de Limburgse plaatsen Stein, Roermond en Venlo was het rond 23.30 uur weer rustig, nadat de politie het ook daar druk had met geweldplegers. Zo werd in de Roermondse wijk De Donderberg ingebroken in een winkelcentrum door met winkelwagentjes op de glazen pui te beuken.

De politie is nog zichtbaar op straat aanwezig in verschillende delen van deze plaatsen en zullen zij de avondklok streng handhaven.

Eerder op de avond werden er ook brandjes gesticht in de Schilderswijk in Den Haag. Een grote groep verzamelde zich bij de Hobbemastraat en gooide met zwaar vuurwerk naar omstanders en agenten. De politie laat desgevraagd aan NU.nl weten dat dit inmiddels is afgelopen en de Haagse eenheid weer met de geplande hoeveelheid agenten aanwezig is om de avondklok te handhaven.

60 Relschoppers stichten brand in Haagse Schilderswijk

Sinds zaterdag geldt een avondklok. Inwoners moeten in ieder geval tot 10 februari iedere avond vanaf 21.00 uur binnenblijven en mogen vanaf 4.30 uur de volgende ochtend hun huizen weer verlaten.