In meerdere steden heeft de politie zondag moeten ingrijpen vanwege demonstraties tegen de avondklok die sinds zaterdagavond van kracht is. De politiebond vreest dat het nog "dagen of weken" onrustig blijft, zegt hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond zondagavond in Nieuwsuur.

"Ik hoop dat het eenmalig was, maar ik ben bang dat het een voorbode is geweest voor de komende dagen en weken", zegt Simmers, die volgens eigen zeggen zelf ook is opgeroepen om zondagavond aan het werk te gaan.

Simmers vertelt dat het geweld dat zondag in Nederlandse steden heeft plaatsgevonden al veertig niet meer is voorgekomen in ons land. "Dan moet je echt denken aan de Krakersrellen (in 1980 in Amsterdam, red.)", zegt hij.

Volgens Simmers zijn zondag ME'ers zelfs bekogeld en aangevallen met messen. "Dat gaat helemaal nergens meer over", zegt hij in Nieuwsuur.

Relschoppers richtten zondagmiddag een ravage aan in de binnenstad van Eindhoven nadat een demonstratie tegen de coronamaatregelen uit de hand liep. De politie had de handen vol aan de oproerkraaiers en gebruikte een waterkanon en traangas om de groep uiteen te drijven. Ook bij een anticoronabetoging op het Museumplein moest de politie met water spuiten om betogers weg te krijgen.

Zondagavond is het sinds 20.30 uur, een half uur voor het ingaan van de avondklok, onrustig in meerdere Nederlandse steden. De gemene deler van de protesten lijkt te zijn dat relschoppers vernielingen aanrichten, brandjes stichten en met vuurwerk gooien. De politie is in groten getale aanwezig en heeft al meerdere keren moeten ingrijpen. Ook zijn onruststokers opgepakt.