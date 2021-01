Na oproepen op sociale media zijn in meerdere Nederlandse plaatsen mensen zondagavond de straat op gegaan om te demonstreren tegen de avondklok. In Tilburg, Almelo en Venlo is een noodbevel van kracht. Het was verder onrustig in onder meer Den Haag, Enschede, Helmond, Arnhem en Apeldoorn. De politie was daar massaal aanwezig.

De onlusten braken rond 20.30 uur uit. De gemene deler van de protesten lijkt te zijn dat relschoppers vernielingen aanrichten, brandjes stichten en met vuurwerk gooien. De politie is in groten getale aanwezig en heeft al meerdere keren moeten ingrijpen. Ook zijn onruststokers opgepakt.

In Tilburg is onder meer veel vuurwerk afgestoken. Ook zouden verkeersborden en een lantaarnpaal uit de grond zijn gereden. De ME voerde charges uit en meerdere relschoppers zijn opgepakt, meldt BD. Ook in de Schilderswijk in Den Haag is vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Volgens het AD moesten scooters en fietsen het onder meer ontgelden.

Ook in het Overijsselse Enschede en Almelo zijn tientallen mensen bijeengekomen op centrale punten in de stad. In Enschede was volgens Tubantia sprake van "een grimmige sfeer". Relschoppers gooiden onder meer met vuurwerk en fietsen, en de ME moest ingrijpen.

In het Gelderse Arnhem heeft de politie ingegrepen in de wijk Presikhaaf, toen jongeren vuurwerk afstaken, meldt De Gelderlander.

Winkelcentrum vernield in Roermond

In Limburg vonden ongeregeldheden plaats in Venlo, Roermond en Stein. In de Roermondse wijk De Donderberg braken relschoppers in bij een winkelcentrum door met winkelwagentjes op de glazen pui te beuken.

Eerder op de dag liep het uit de hand in Eindhoven en in Amsterdam, toen honderden mensen demonstreerden tegen de coronamaatregelen. In de Brabantse stad richtten relschoppers een spoor van vernielingen aan in het stationsgebied.

Sinds zaterdag geldt een avondklok. Inwoners moeten in ieder geval tot 10 februari iedere avond vanaf 21.00 uur binnenblijven en mogen vanaf 4.30 uur de volgende ochtend hun huizen weer verlaten.